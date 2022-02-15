Osmaniye'de 710 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde 710 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Çardak köyünde uygulama yaptı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde ekipler tarafından yapılan aramalarda 5 ve 10 kiloluk paketler halinde toplamda 710 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. ve H.K. hakkında idari işlem başlatıldı.