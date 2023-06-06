Osmaniye'de 80 kök kenevir ele geçirildi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Sumbas'ın Gafarlı köyünde uyuşturucu madde imal ettiği belirlenen M.K. (41) isimli şahsın adresine operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde narkotik köpeği ile ev ve zeytin bahçesindeki çalılık alanda yapılan aramada 80 kök yasa dışı kenevir bitkisi ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.