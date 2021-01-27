Osmaniye'de 80 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sağlık kuruluşlarına gidemeyen 80 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret eden sağlık ekipleri korona virüs aşısı uyguladı.

Sağlık Bakanlığının Çin'den sipariş ettiği Covid-19 aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek acil kullanım onayı almıştı. Osmaniye'ye gönderilen 7 bin 200 dozluk aşıların ilk aşaması olan sağlık çalışanlarına özel olarak hazırlanan aşı odalarında uygulandı. Aşı uygulamasının ikinci evresi olan 80 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Düziçi İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık personelleri, sağlık kuruluşlarına gidemeyen yaşlıları tek tek evlerinde ziyaret ederek korona virüs aşılaması yapıyor.

Sağlık kuruluşlarına gidemedikleri için evlerinde aşı olduklarını ifade eden vatandaşlar, “Devletin bizlere sağlamış olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. Sağlık ekipleri evlerimize kadar gelerek aşı yapıyor. Bizlerde aşımızı oluyoruz. Aşının bulunması çok iyi, bu bizlere mutluluk veriyor. Toplu halde oturup sohbet etmeyi özledik. İnşallah pandemi dönemi bir an önce sona erer” diye konuştular.