Osmaniye'de 86 üreticiye, Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı dağıtıldı

Vali Ömer Faruk Coşkun'un da katıldığı dağıtım programında Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam tarafından proje ile ilgili bilgi verildi.

Programın başında konuşan Ziraat Mühendisi Demet Başaran, meyve sineklerinin verdiği zarar ve Akdeniz meyve sineği yakalama tuzağının kullanımı konusunda üreticilere bilgi verdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise “Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından gönderilen 2000 adet ve İl Özel İdaremiz bütçesinden temin edilen 1000 adet olmak üzere toplam 3000 adet biyoteknik yakalama tuzağını turunçgil üretimi yapan 86 çiftçimize dağıtıyoruz. Bu mücadele ile bu yıl verimli bir sezon olmasını temenni ediyoruz. “dedi. Dağıtılan Akdeniz meyve sineği yakalama tuzaklarının çevreye duyarlı olduğunu ve üründe herhangi bir kalıntı bırakmadığını da belirten Vali Coşkun, “Çiftçilerimizden beklentimiz bu konuda duyarlı olmaları, tuzakları usulüne uygun bir şekilde kullanmaları. Üreticilerimize verimli ve bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

Verilen bilgilerin ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, üreticilere Akdeniz meyve sineği yakalama tuzaklarını dağıttı. Üreticiler, Vali Coşkun'a teşekkür ettiler.