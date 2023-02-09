İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de 88. saatte umutlar yeşerdi

Osmaniye’de arama kurtarma çalışmalarının 88.

Osmaniye'de arama kurtarma çalışmalarının 88. saatinde Metin Tamer Sitesi'nde bir kişi sağ olarak kurtarıldı.



Depremin ardından Osmaniye'de yıkılan binalarda çalışmalar 4. günde aralıksız sürüyor. Deprem sonrası enkaza dönüşen Metin Tamer Sitesi'nde bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Jandarma ekiplerinin termal kameraları sayesinde yerin tespitinin ardından 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri bölgede yoğunlaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Murat Babaoğlan sağ olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.