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Osmaniye'de 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanı Düziçi ilçesi gişeler bölgesinde meydana geldi. Aynı istikamete doğru seyir halinde olan 9 araç iddiaya göre havanın yağmurlu ve yolun kaygan olması sebebiyle zincirleme kaza yaptı. Kaza sonucu otobanda uzun araç kuyruğu oluşurken çok sayıda kurtarma ve polis ekibi kaza yerine sevk edildi. Kaza sonrası kazaya karışan araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile Düziçi ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla TAG otobanı araç trafiğine yeniden açıldı.

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