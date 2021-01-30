Osmaniye'de 9 bin 168 kişi aşılandı

Osmaniye'de korona virüs aşılamasının birinci evresi olan sağlık çalışanları ile ikinci evresi olan 80 yaş üzeri vatandaşlar olmak üzere toplamda 9 bin 168 kişiye aşılama yapıldı.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Ocak Perşembe günü başlayan aşılamada ilk evre olan sağlık çalışanları ile ikinci evre olan 80 yaş üzeri vatandaşlar olmak üzere toplamda 9 bin 168 kişiye aşılama uygulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “14 Ocak perşembe gününden bu yana 9 bin 168 kişiye korona virüs aşısının birinci dozu yapıldı. Aşılamanın ikinci evresi olan 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına ise 25 Ocak pazartesi gününde sağlık ekipleri tarafından yapılmaya başlandı. İlimizde yaşayan 80 yaş üzeri vatandaşlarımız kamu veya özel sağlık kuruluşlarına başvurarak isimlerine tanımlanmış olan korona virüs aşılarını istedikleri sağlık kuruluşunda yaptırabilirler” dedi.

80 yaş üzeri sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşların aşılarının sağlık personelleri tarafından evlerinde yapıldığını söyleyen Öznavruz, “80 yaş ve üzerinde olup, sağlık kuruluşuna gidemeyecek durumda olan ve Evde Sağlık Hizmetleri birimlerinden hizmet alan yaşlılar istedikleri takdirde birimler tarafından aşılarının evlerinde yapıyoruz. Sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda 80 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız devlet hastaneleri, özel hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri veya İlçe Sağlık Müdürlüğü gibi ilgili birimlerden birini seçerek aşılarını yaptırabilirler. İlimizde 14 Ocak 2021 tarihinden bu yana 9168 kişiye korona virüs aşısının birinci dozu yapılmıştır. Vatandaşlarımız korona virüs aşısı ile ilgili merak ettikleri bilgileri müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Korona Virüs Aşı Danışma Hattını arayarak öğrenebilirler” diye konuştu.