İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de aç kalan tilki orman işçilerine sığındı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ağaç kesimi yapan orman işçileri, kurdukları çadırda otururken davetsiz misafir tilki yemeklerine ortak oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ağaç kesimi yapan orman işçileri, kurdukları çadırda otururken davetsiz misafir tilki yemeklerine ortak oldu.


Ağaç kesimi yapan ormancılar 10 gündür çadırlarına ara sıra gelen tilkiyi akşamları misafir ediyor, karnını doyurup gönderiyor. Acıkan tilki çadırdaki kalabalığa ve sohbete aldırmadan karnını doyurup gidiyor.


Orman işçileri tilkiyle dost olurken, kendi aralarındaki sohbetleri gülümsetti.

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