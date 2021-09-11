Osmaniye'de Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Komisyonu toplandı

Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Acil durum çağrılarına yönelik kurumlar arası koordinasyon ve çalışmaların değerlendirildiği toplantının açılışında yapılan çalışmaları sunum eşliğinde anlatan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, “112 Acil Çağrı Merkezi kuruluş uygulama ve çalışma yönetmeliğine göre yılda iki defa yapılması gereken İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ilki şubat ayında yapıldı. Tüm acil çağrı numaralarının tek bir çatı altında birleşti. Bu birleşimle asılsız çağrıların önüne geçilirken asıl çağrılara daha fazla önem verilmesine sebep oldu” dedi.

Toplantının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Vali Erdinç Yılmaz ise, ilgili birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yılmaz'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutan Vekili Albay İlkay Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Çetin, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, Orman İşletme Müdürü İsmail Dilek, , 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, katıldı.