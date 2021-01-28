Osmaniye'de acil çağrılar tek merkezden yönetilecek

Osmaniye'de yapımı tamamlanan ve acil çağrıların tek merkezden yönetileceği ‘112 Acil Çağrı Merkezi' faaliyete girdi.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında 81 ilde "112 Acil Çağrı Merkezi" adı altında hayata geçirilen çalışmalardan biri olan Osmaniye'deki “112 Acil Çağrı Merkezi” yeni binasında hizmete girdi. İlk aşamada jandarma 156, İtfaiye 110 ve Orman Yangını 177 acil numaraların devreye alındığı merkezde asılsız çağrıların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Açılışta konuşan Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır, büyük bir dönüşüme imza attıklarını kaydetti. Bahadır, "112 Acil Çağrı Hizmetleri, ülkemiz için gerçekten büyük bir dönüşüm. Bundan önce birden fazla acil yardım numarasıyla vatandaşlarımızın acil çağrı isteklerini artık 112 çatısı altında toplayarak tek numaranın aranmasını sağlayarak kurumların aynı anda müdahale etmesi sağlayan sistem kurulmuştu. Kurumlarımızı asılsız çağrılarla karşı karşıya kaldığı durumlarda bu ülkemizin birçok yerinde karşılaşılıyor. Çağrı karşılayıcı personelimiz çağrıları süzerek kurumunu ilgilendiren çağrıları kurumların nitelikli olarak cevaplandıracağı bir noktaya getiriyor” dedi.

Vali Erdinç Yılmaz ise, “Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına çok daha hızlı cevap verebilmek için donanımlı alt yapısı güçlü bir şekilde hizmete başladı. Bu hizmet inşallah en güzel şekilde vatandaşlarımıza ulaşacak. Osmaniye'ye böyle bir hizmet kazandıran herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Açılışın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gezen protokol mensupları işleyişle ilgili yetkililerden bilgi aldı.