Osmaniye'de acil yıkımı kararlaştırılan 469 binadan 206'sı yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ilin etkilendiği ‘asrın felaketi' olarak adlandırılan depremden önemli boyutta etkilenen Osmaniye'ye de, depremler sonrası acil olarak yıkılmasına karar verilen 469 binanın kontrollü yıkımları sürdürülüyor. Bugüne kadar 206 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, 140 enkaz ise kaldırıldı.

Osmaniye'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar yapılan incelemeler sonucu 78 bin 843'ü hasarsız, 8 bin 379'u ağır hasarlı, 29 bin 478'i az hasarlı, 1313'ü orta hasarlı ve 469 bina ile ilgili acil yıkım kararı verildi. Cumhuriyet savcılığının delil toplama çalışmalarının ardından ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı ise iş makineleriyle kontrollü olarak sürdürülüyor. Bugüne kadar 206 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, 140 enkaz ise kaldırıldı.

Depremlerde Osmaniye'de 53 enkazda arama- kurtarma çalışması yapılmış, 94 kişi sağ kurtarılmış, 994 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 603 kişi de yaralanmıştı.