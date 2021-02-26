Osmaniye'de Afgan mülteci yakalandı

Osmaniye'de Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimler sonucunda yasa dışı yollarla Türkiye girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 1 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında M.B. idaresindeki 27 BEN 95 plakalı araçla yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 1 kişi yakalandı. Şahsın üzerinden resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı anlaşılırken, emniyette tercüman eşliğinde alınan ifadesinde 8 ay önce insan kaçakçılarına bin 800 dolar vererek yasa dışı yollarla Van üzerinden Türkiye'ye girdiği belirlendi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan parmak izi kontrolünde kayıt bilgileri çıkmayan şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücü M.B. hakkında ise göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.