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Osmaniye'de Afgan uyruklu 5 göçmen yakalandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde Afgan uyruklu 5 göçmen yakalandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde Afgan uyruklu 5 göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik yol uygulaması yaptı. Denetimeler sırasında şüphe üzerine durdurulan minibüste Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 5 beş şahıs yakalandı. Olay yerinde gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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