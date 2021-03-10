Osmaniye'de Afgan uyruklu 5 göçmen yakalandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde Afgan uyruklu 5 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik yol uygulaması yaptı. Denetimeler sırasında şüphe üzerine durdurulan minibüste Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 5 beş şahıs yakalandı. Olay yerinde gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.