Osmaniye'de akıllı bisiklet uygulaması başladı

Kentin farklı noktalarına kurulan istasyonlardaki bisikletlerin, cep telefonlarına yüklenecek olan uygulamalar sayesinde cüzi bir ücret karşılığında kiralanabileceği belirtildi. Cep telefonlarından ORBİKE uygulaması yüklenerek bisiklet kiralama işlemlerinin, her 45 dakikalık periyot için 2 TL ödeme yapılarak kolaylıkla alınabileceği kaydedildi.

Akıllı bisiklet uygulamasının hayırlı olmasını dileyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Rahime Hatun Meydanı, Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı, Masal Park Önü, Adnan Menderes Bulvarı, KYK Kız Öğrenci Yurdu önü ve Şehit Ömer Halisdemir Meydanı olmak üzere 6 noktaya kurduğumuz bisiklet istasyonlarında toplamda 36 bisiklet hemşerilerimize hizmet verecek. Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını artırmak ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak adına OSBİKE uygulamasını başlattık. Bisiklet kiralayan hemşerilerimiz, tekrar bisikleti bırakmak istediklerinde bulunduğu bölgeye en yakın istasyona bırakabilecekler. Osmaniye'mizde hayata geçirdiğimiz bu projemizi vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda süreç içerisinde şehrimiz genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” İfadelerini kullandı.