Osmaniye'de alkol gözlüğü takıp penaltı atarak trafik eğitimi aldılar

Sürücüleri trafik canavarına dönüştüren alkollü araç kullanımının insanlar üzerinde bıraktığı korkutucu etkilerin hissiyatını yaşatmak amacıyla kurulan trafik standında vatandaşlar alkollü araç kullanımı konularında bilgilendirildi ve uygulamalı olarak alkol gözlüğü ile penaltı atışı yaptırıldı. Yapılan farkındalık çalışmasına 648 vatandaş katılım sağladı.