Osmaniye'de Amatör Spor Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Yürüyüşe katılan onlarca sporsever ve öğrenci, atletizm pistinde bir araya gelerek doyasıya eğlendi.

Osmaniye Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Vali Kerim Al Karaçay Kültür Parkı'ndan başlayan yürüyüşe katılan onlarca sporsever ve öğrenci merkez atletizm pistine kadar bayraklar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Atletizm pistinde kurulan çeşitli alanlarda sporcular geleneksel güreş, karate, judo gibi branşlarda hünerlerini sergilediler. Katılımcıların doyasıya eğlendiği etkinliklerin hafta sonuna kadar sürmesi hedeflendi.

Sporcuların gösterilerinin ardından Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından göndere çekilen dev Türk Bayrağı katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.