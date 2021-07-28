İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de anız yangın korkuttu

Osmaniye’de bir tarlada çıkan anız yangını bölgedeki konutlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'de bir tarlada çıkan anız yangını bölgedeki konutlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın, Merkez ilçesi Yaverpaşa Mahallesi'nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarla içerisinde anız yangınını gören vatandaşlar, alevlerin bölgeye yakın olan konutlara sıçramasından korktu. Bunun üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın mahalline kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yangın konutlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

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