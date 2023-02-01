Osmaniye'de araç yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Yarbaşı Belediyesine ait otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Düziçi ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yarbaşı Belediyesi'ne ait Muhsin Mart idaresindeki 80 DA 838 plakalı otomobil yanmaya başladı. Sürücüsünün aracı durdurup haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek aracı söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.