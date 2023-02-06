Osmaniye'de arama kurtarma çalışmaları sağanak yağış altında sürüyor

Osmaniye'de 85 yapıyı enkaza çeviren depremin ardından 16 saattir arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışa rağmen ekipler bir umut çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki deprem, Osmaniye'de de yıkıma yol açtı. Kentte 85 bina enkaza döndü. Depremin üzerinden yaklaşık 16 saat geçerken, bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. AFAD, itfaiye, polis ve jandarmanın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama kurtarma çalışmaları, kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın altında devam ediyor. Bir umutla enkaz altındaki canlara ulaşmaya çalışan ekipler, düşen sıcaklığa aldırış etmeden cansiperane mücadele veriyor.