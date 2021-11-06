İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Reşadiye köyünde emekli polis memuru Adnan Okur (60) ile akrabası M.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi elinden bıçaklanarak yaralandı. Daha sonra M.U. silahla ateş ederek Adnan Okur'u başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından silahla vurulan Adnan Okur, Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili olarak M.U.'yu gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.