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Osmaniye'de arazi kavgası: 2 ölü

Osmaniye’de akrabalar arasında arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'de akrabalar arasında arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay Osmaniye merkeze bağlı Köyyeri köyünde meydana geldi. Aralarında bir süredir arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma olduğu öğrenilen amca çocukları Mustafa Usta (51) ve Mehmet Usta (68) köyün girişinde karşılaştı. Konuşmaya başlayan iki akrabanın arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre Mustafa Usta ve Mehmet Usta yanlarındaki silahlarla birbirlerine ateş etti. İki amcaoğlu silahlardan çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Usta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Osmaniye'de özel bir hastaneye götürülen Mehmet Usta da burada hayatını kaybetti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik tedbirleri alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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