İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de artçı depremler sonrası köy yolu kapandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi, Yeşildere köyü artçı depremler sonrası ulaşıma kapandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi, Yeşildere köyü artçı depremler sonrası ulaşıma kapandı.


Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Düziçi Yeşildere yolu oluşan heyelan ve göçükler nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Osmaniye İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açılan yol ilçede yaşanan artçı depremler sonrası tekrar kapandı.


Ulaşıma tekrar kapanan Yeşildere köyünde, yola düşen dev kayaların elektrik direklerine zarar vermesi sonucu köye elektrik akışı sağlanmıyor. Yetkililer heyelan riski olduğu için çalışma başlatamıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.