İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Osmaniye’de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 218 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 218 şüpheliden 8'i tutuklandı.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-12 Aralık'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı. Çalışmalarda, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 218 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.


Uygulamalarda, 3 ruhsatsız tüfek, 7 tüfek fişeği, 1 pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 19 tabanca fişeği, 1 olayda kullanılmış maket bıçağı, 2 çalıntı araç, 1 hassas terazi, 1 maket bıçağı, 106 okey taşı, 230 lira kumardan elde edildiği düşünülen para, 2,85 gram bonzai ve 12,85 gram metamfetamin ele geçirildi.

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