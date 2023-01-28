Osmaniye'de asayiş uygulaması: aranan 3 şahıs yakalandı

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamasında 15 yıl hapis cezası bulunan bir şahsında aralarında olduğu 3 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM, Narkotik, Trafik Tescil ve Denetleme, KOM, Motosikletli Polis Timleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin katılımıyla Fakıuşağı Mahallesinde asayiş ve güvenlik uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 19 işyeri kontrol edildi, 1 işyerine ruhsata aykırı faaliyet göstermekten işlem gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde 138 aracın ise kontrol edildiği, bir otomobilin trafikten men edilerek 4 bin 64 TL'de cezai kesildiği bildirildi.

537 kişinin kimlik bilgilerinin sorgulandığı çalışmada narkotik suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsında aralarında bulunduğu 3 şüpheli yakalandı, birer adet ise ruhsatsız tüfek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.