Osmaniye'de asayiş uygulaması, yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de polisin düzenlediği asayiş uygulamalarında 4'ü tabanca, 5'i av tüfeği ve 3'ü kurusıkı olmak üzere 12 ruhsatsız silah ele geçirildi. Yakalanan 149 şüpheliden 11'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Mayıs tarihleri arasında kentin farklı noktalarında şok uygulamalar yaptı. Polisin uygulamasında 149 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan detaylı aramalarda ise 5'i tüfek, 4'ü tabanca ve 3'ü kurusıkı olmak üzere 12 ruhsatsız silah, çalıntı otomobil, 16 adet tabanca fişeği, 4 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 motosiklet, çelik kasa, kamera sistemi, 16 adet dolu boya kovası, klima ünitesi, kalorifer peteği ve bilgisayar kasası ele geçirildi. Şüphelilerden 5.10 gram metamfetamin, 4.80 gram esrar ve 1.01 gram eroin maddesi de bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.