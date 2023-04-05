Osmaniye'de az hasarlı binalarda tadilat başladı

Depremin vurduğu Osmaniye'de bir taraftan enkaz kaldırma işlemleri sürerken, bir taraftan da hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla az hasarlı yapılarda tadilat çalışmalarına başlandı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen Osmaniye'de acil öncelikliler arasında yer alan ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar yapılan incelemeler sonucu binaların 86 bin 588'i hasarsız, 8 bin 834'ü ağır hasarlı, 30 bin 895'i az hasarlı ve bin 392'si orta hasarlı olarak belirlendi. Yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri merkez ilçede yüzde 99, Bahçe, Kadirli, Hasanbeyli, Düziçi, Sumbas ve Toprakkale ilçesinde ise yüzde 100 oranında tamamlandı.

Bir yandan depremde acil yıkım kararı bulunan binalar yıkılıp enkazları kaldırılırken, diğer tarafta depremde zarar gören ve yapılan incelemelerin ardından az hasarlı olduğu belirlenen binalarda ise tadilat çalışmalarına başlandı.

İnşaat ustaları, depremin binalarda oluşturduğu izleri ortadan kaldırıp, bir an önce oturulabilir hale gelmesi için hummalı çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Depremde zarar gören binalarda oturan insanların bir an önce sıcak yuvasına geçmesi için çalıştıklarını dile getiren boya ustası Abdullah Engin, "Osmaniye'de depremzedelerin binalarını tadilat ediyoruz, bir nebze de olsa onlara yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu günleri de atlatacağız. Birbirimize şu anda sahip çıkmamız, birbirimize destek olmamız, elimizden geleni yapmamız lazım" dedi.

Osmaniye'de bir nebze de olsa yaraları sarmak için çalıştıklarını belirten ustalardan Müslüm Engin de, "Osmaniye'de depremde hasarı olan binaları tamir ediyoruz. Bütün yaraları beraber sarmak, vatandaşlara yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu.