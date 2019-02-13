Osmaniye'de Bağımlılıkla Mücadele ve Psikososyal Destek Merkezi kurulacak

Osmaniye'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantının ilk bölümünde, bir önceki toplantıda alınan kararlar görüşüldü. Daha sonra Psikolog Naci Menet, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulması planlanan Bağımlılıkla Mücadele ve Psikososyal Destek Merkezi konusunda bilgi verdi. Merkezin, şu anda aktif olarak hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde kurulmasının planlandığını ifade eden Menet, “Bağımlılıkla Mücadele ve Psikososyal Destek Merkezi'nde yapılacak çalışmalarda; bireyi toplum içinde ele alacak bir yaklaşımla ev ziyaretleri, grup çalışmaları, bireysel görüşme, aile görüşmeleri, motivasyonel görüşme yapılması planlanmaktadır. Merkezin, Osmaniye Devlet Hastanesi Ayakta Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi ile entegre olarak hizmet vermesi planlanıyor” dedi.

Toplantının devamında, Türkiye Yeşilay Adana Şubesi Temsilcisi Deniz Muammer Başak, Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, bağımlılıkla mücadelede toplumumun tüm kesimlerinin desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine ve böylece bu mücadelede önemli mesafeler alınacağına inandığını kaydetti.