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Osmaniye'de basketbol şampiyonası sona erdi

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan genç erkekler ve genç kızlar basketbol şampiyonası sona erdi.


Tosyalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi.


13 takım, 156 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonada şu okullar dereceye girdi:


Genç Kızlar A Kategorisi: Özel Osmaniye Ender Anadolu Lisesi birinci, Özel Biltepe Anadolu Lisesi ikinci, Kadirli Şehit Öğretmen Orhan Gök Anadolu Lisesi üçüncü.


Genç Erkekler A Kategorisi: TOBB Osmaniye Fen Lisesi birinci, Özel Osmaniye Ender Anadolu Lisesi ikinci, Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü.


Müsabakaların ardından derece elde eden takımlara Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tosyalı Spor Salonu Tesis Amiri Ali Kaynar, okul sporları tertip komitesi ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından kupa ve madalya takdim edildi.

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