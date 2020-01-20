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Osmaniye'de Belediye Başkanı ile AK Parti'li başkan kavga etti: 4 yaralı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz Belediye Başkanı ile AK Parti Belde Başkanı arasında, merada hayvan otlatma tartışması yüzünden kavga çıktı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz Belediye Başkanı ile AK Parti Belde Başkanı arasında, merada hayvan otlatma tartışması yüzünden kavga çıktı. Kavgada 2 başkan ve yanlarında bulunan 2 şahıs olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan ile AK Parti Belde Başkanı Medet Derelioğlu arasında merada hayvan otlatma yüzünden tartışma yaşandı. İddiaya göre, sözlü tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonrası AK Parti'li Belde Başkanı ve beraberindekiler Osmaniye Devlet Hastanesine darp raporu almaya gitti. Ardından aynı hastaneye Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan ve yanındakiler de rapor almaya gidince iki grup arasında yeniden kavga çıktı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin ve çevredekilerin araya girmesiyle bitirilen kavga sonrası 2 başkanla birlikte henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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