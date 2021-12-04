Osmaniye'de Belediyesi, kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor

Vaka oranlarının yüksek seyrettiği Osmaniye'de korona virüsle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Osmaniye Belediyesi'ne bağlı ekipler çarşı merkezinde yoğunluk oluşan iş yerleri başta olmak üzere ATM'ler, dolmuş durakları, park ve meydanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Dezenfeksiyon çalışmaları belirli bir plan dâhilinde sağlık kuruluşları ve kamu binaları ile şehir içi dolmuşlar ve okul servis araçları ile devam edecek. Semt pazarlarında dezenfektan noktaları kurularak vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde harekete etmeleri hususunda yönlendirilme yapılacak. Ayrıca Osmaniye Belediyesi salgınla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışmalarını da sürdürecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Kadir Kara, “Belediye olarak Covid-19 salgını ile mücadele konusunda valiliğimiz öncülüğünde çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız hemşerimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları doğrultusunda, şehrimizde yaşayan her vatandaşımızın sağlığının en öncelikli meselemiz olduğu inancı ile salgın ile mücadelemizi ara vermeden sürdürüyoruz. Dezenfeksiyon çalışmalarımız, belirli bir plan çerçevesinde tüm şehrimizi kapsayacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte halkımızın sağlığı için mesai mevhumu gözetmeksizin gayret gösteriyoruz” diye konuştu.