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Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Osmaniye’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklanarak, yaralandı. Yaralanan şahıslar, ambulanslarla biri özel hastaneye, diğeri Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga eden iki grubu, olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi güçlükle ayırdı.


Olayla ilgili 10'a yakın şahıs gözaltına alındı.

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