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Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Osmaniye’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 7017 Sokak'ta, A.A. ve S.A. ile C.B. ve B.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.A. bıçakla C.B.'yi, A.A. ise B.A.'yı yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, C.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A. ve S.A. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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