Osmaniye'de bin 550 konut için kura çekimi yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Osmaniye etabı olan bin 550 konut için kura çekimi yapıldı.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Sanat Kongre Merkezinde gerçekleşen kura çekiminde, Osmaniye merkez ve ilçelerinden kayıt yaptırıp ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan kura çekimi; şehit yakınları, engelliler, emekliler ve gençler olmak üzere 4 kategori olarak gerçekleşti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, TOKİ tarafından hazırlanan tanıtım filmi gösterildi.

Törende konuşan Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, “Bütün vatandaşlarımızın hayatlarını konforlu bir şekilde idame ettirebilmeleri için Türkiye'de başlatmış olduğumuz TOKİ kampanyası çerçevesinde bugün 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin bir ayağını da Osmaniye'mizde inşallah kura ile hak sahiplerini belirleyeceğiz” dedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise yaptığı konuşmada, “Bu anlamda hem bu projenin ilimize kazandırılması hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bu tür projelerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza minnettarız. Bu tür çalışmaların devam edeceğine inanıyoruz. Osmaniye'mize yapılacak konutların hayırlı, uğurlu olmasını, konutlarına kavuşan hemşehrilerimizin orada huzur içinde yaşamalarını Cenab-ı Allah'tan diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kura çekimlerinde ismi çıkan Etem Yıldırım, 22 yıldır kiracı olduğunu ve ev sahibi olacağı için sevinçli olduğunu ifade etti. Engelli bireyler için kiracılığın ve ev taşımanın zorluklarından bahseden Yıldırım, "Allah razı olsun devletimizden, inşallah herkese kısmet olur ev sahibi olmak" dedi.

Gazi Bilal Taydaş da, yıllarca baba evinde yaşadığını, sonunda kendine ait bir eve sahip olacağı için mutlu olduğunu belirterek, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, inşallah herkese nasip olur" diye konuştu.