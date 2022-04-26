Osmaniye'de binlerce kişi iftar sofrasında bir araya geldi

Kadirli Belediyesi'nce geleneksel hale getirilen sokak iftarının 9'uncusunda yaklaşık 15 kişi Andırın Caddesi'nde bir araya geldi. Kuran'ı Kerim ve ilahilerin okunduğu iftar programında kavurma, pilav, çorba ve hurmadan oluşan iftar mönüsü vatandaşlara ikram edildi. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın örneğini Kadirli'de gördüklerini belirten Başkan Ömer Tarhan, iftar etkinliğinin her yıl devam edeceğini söyledi.

Ramazan ayının paylaşmak olduğuna vurgu yapan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, “Ramazan paylaşmaktır, samimiyettir. Ramazan ayında böyle güzel bir kalabalıkla buluşarak iftar açmak hepimiz için ayrı bir onurdur. Bugün burada ramazanın manevi duygusunu, paylaşmanın ve dayanışmanın birlik ve beraberliğin en güzel örneğini yaşıyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz hep daim olur. Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra tekrar hep birlikte orucumuzu açtık. Bugün buraya gelerek bizleri onurlandıran hemşerilerime ve bu yemeğin verilmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum üretken belediyecilik anlayışımızla hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

İftar programına Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın yanı sıra Kaymakam Vehbi Bakır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Kahveciler, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Bozkurt, MHP Osmaniye il Başkan Vekili ve yönetimi, MHP İlçe Başkanı Av. Alptekin Uçmak ve yönetimi, Kadirli Ocak Başkanı Coşkun Akgöllü ve yönetimi, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.