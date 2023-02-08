Osmaniye'de bir kişi daha sağ kurtarıldı

Osmaniye'de depremde çöken binada çalışma yapan kurtarma ekipleri, 48 saat sonra bir kişiyi sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, Osmaniye'de de birçok binanın çökmesine neden oldu. Depremin ilk anından itibaren arama kurtarma çalışması yapan ekipler, birçok vatandaşı sağ olarak enkazdan çıkardı. Adnan Menderes Mahallesi'nde çöken 8 katlı Metin Tamer Sitesi'nde arama kurtarma çalışması yapan ekipler, gece bir ses aldı. O yönde çalışmasını sürdüren ekipler, hastane personeli olduğu öğrenilen Ümit Kaçakçı'ya ulaştı. Kaçakçı, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan 48 saat sonra çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.