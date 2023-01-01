Osmaniye'de birçok evi soyan çocuk hırsızlar yakalandı

Osmaniye'de hırsızlık amacıyla birçok eve giren 3 çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çocukların birçok hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilirken, üst aramalarında çalınan ziynet eşyaları ele geçirildi.

Düziçi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda bir apartmanda iki ayrı dairede hırsızlık olayı yaşandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişi tespit edildi. Zanlıların minibüsle Osmaniye il merkezine doğru seyir halinde olduklarını belirleyen polis, aracı uygulama noktasında durdurdu. N.K. (12), Z.Ç. (14) ve B.Ç. (12) isimli zanlıların yapılan üst aramasında ikametlerden çalınan 1 yüzük ve 2 küpe, 540 TL para ele geçirildi. Suçlarını itiraf eden çocukların çevre il ve ilçelerde daha önce birçok hırsızlık suçuna karıştığı belirlendi. Bu olaylarda 1 tabanca, 5 cumhuriyet altını, 50 gram bilezik, 40 bin TL çaldığı tespit edilen 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.