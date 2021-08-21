Osmaniye'de birlik ve beraberlik gecesi

Cumhuriyet Meydanı'nda Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği tarafından organize edilen birlik ve beraberlik gecesinde İsmail Hakkı Erdoğmuş, Adil Şan, Şerif Saka ve Bestekar Sanatçı Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu tarafından gecenin anlam ve önemini anlatan kahramanlık eserleri okuyarak birlik ve beraberlik çağrısı yaptılar. Daha sonra Türk Destanı eserinin gösterimi yapıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği Genel Başkanı Ferhat Er, “Derneğimiz tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik gecesine hoş geldiniz. Türkiye'de son günlerde yaşanan yangın ve sel felaketlerinden dolayı hepimizin birlik ve beraberlik içinde olacağı bir dönemdeyiz. Bizde Türkistan edebiyat ve Sanat Derneği olarak düzenlediğimiz gecede bunu amaçladık. Birliğimiz daim olsun” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik gecesi plaket taktimi ile sona erdi.