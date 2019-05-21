Osmaniye'de buğday hasadı başladı

Türkiye'de buğday hasadının ilk yapıldığı bölgelerden olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde buğday hasadı başladı. Buğdayda ilk hasatta rekoltenin yüksek olması ise çiftçinin yüzünü güldürdü.

400 bin dönüm tarım arazisi olan Kadirli ilçesinde bu yıl 60 bin dönüme yakın alanda buğday ekimi yapıldı. Her yıl mayıs ayının ortalarında hasadı yapılan buğday bu yıl bir hafta gecikti.

Yapılan hasatta rekolte dekara ortalama 550-600 kilogram buğday elde edildi. Rekoltenin yüksek olması ise çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde çiftçilik yapan Abdurrahman Uğureli, buğday hasadının tam zamanında başladığını ve rekoltenin de yüksek olduğunu belirterek, “Bu yıl köyümüzde ilk hasadı yapıyoruz. Buğdayda verim oldukça iyi. Şu anda kendi arazimde dönüme 600 kilo buğday aldım. Tüm çiftçilerimize hayırlı hasatlar diliyorum. Bereketli olsun” şeklinde konuştu.