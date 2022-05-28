İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde bulunan bir buğday tarlasında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Tarladan yükselen dumanları fark köylüler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.