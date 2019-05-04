Osmaniye'de buzağı desteklemesi ikinci dönem başvuruları başladı

Sağlam, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, başvuru dönemleri dışında başvuru kabul edilmeyeceğinden yetiştiricilerin mağdur olmaması için en geç 1 Temmuz mesai bitimine kadar başvuruların yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “2018 doğumlu buzağı desteklemesi 2. dönem başvuruları başlamıştır. 2018 yılında doğan, doğduğu işletmede 4 ay kalmış, şap ve brusella (sadece dişilere) aşıları yapılmış olan buzağılara 350 ile 550 lira arasında destekleme ödemesi yapılacaktır. Destekleme kapsamında ilk başvuru dönemi 2 Temmuz 2018-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında kabul edilmiştir. İkinci başvuru dönemi 2 Mayıs 2019- 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak olup, ilk dönemde başvuru yapan yetiştiricilerimizin tekrar başvuru yapmalarına gerek yoktur. Yetiştirici Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği ve S.S. Hay-Koop. Birliğine üye ise üyesi olduğu birliğe, hiç bir birliğe üye olmayan yetiştiricilerin ise bizzat il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru dönemleri dışında başvuru kabul edilmeyeceğinden yetiştiricilerimizin mağdur olmaması için belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları önem taşımaktadır” dedi.