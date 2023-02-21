Osmaniye'de çadır kent ve sokaklar ilaçlanıyor

Osmaniye ve 10 ilde yaşanan yıkıcı depremlerin ardından, şehirdeki 23 noktada 17 bin 772 vatandaşın kaldığı yaşam alanları oluşturuldu. Belediye ekipleri ise çadır kentlerde hastalıklara karşı ve hijyen sorunlarının oluşmaması için dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan ilaçlama çalışmalarında lavabo kullanım alanları, çadır kent içindeki toplu alanlar ve çadırların çevresi dezenfekte ediliyor.

Çadır kentte kalan vatandaşlardan Gökhan Gök, depremin hemen ardından asker ve polislerle çadırların kurulduğunu söyledi. İlk günden itibaren herkesin seferber olduğunu ve herkesin depremzedelere yardımcı olduğunu ifade eden Gök, "Çevremizdeki binalarda çok fazla hasar oldu. Gıda, hijyen sorunumuz çok şükür yok. İlaçlarımıza varana kadar soruluyor. Burası şu an iyi. Salgın hastalıkların oluşmaması için ilaçlama yapılıyor, ıslak mendil ve hijyen malzemeleri sağlanıyor" dedi.

Vatandaşlar, devlet-millet ele ele vererek yaralarını sardıklarını belirterek, şu an çadır kentlerde güven ve huzur içinde depremin izlerini silmeye çalıştıklarını ifade etti.