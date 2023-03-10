İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de çalınan motosiklet sahibine teslim edildi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


İlçeye bağlı Karatepe köyünde, bir ikametin bahçesinde bulunan motosiklet çalındı. İhbar üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili araştırma yapan ekipler, motosikleti çalan şüphelilerin kısa sürede kimliklerini belirledi. JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu şüpheli B.K. ve Ö.K. çalmış oldukları motosikletle yakalandı. Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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