Osmaniye'de camilere temizlik malzemesi dağıtılıyor

Ramazan dolayısıyla camilerin temizliği için temizlik malzemelerinden oluşan paketlerinin dağıtımı Osmaniye Belediyesi ekiplerince yapılıyor. Temizlik malzemesi seti dağıtımına ilk olarak Mevlana Mahallesinde bulunan Veysel Karani camiinden başlandı.

Temizlik malzemesi dağıtımında bir açıklama yapan Veysel Karani Camii İmam Hatibi Ganimet Sağlam, “Belediyemiz 10 yıldır mübarek Ramazan aylarında ve her zaman camilerimize destek oluyor. Camilerimizin dolup taştığı bu mübarek ayda her zamankinden daha temiz olması gerekiyor. Belediye Başkanımız Kadir Kara'ya temizlik ürünlerinden oluşan seti bizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye tarafından yapılan temizlik seti dağıtımında Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya ve Mevlana Mahallesi Muhtarı İsmail Coşkun'da hazır bulundu.

Temizlik seti içerisinde çamaşır suyu, sıvı deterjan, cam sil, sıvı sabun, cam bezi, fırça ve gül suyu bulunuyor.