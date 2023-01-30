Osmaniye'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde aranan 145 kişi yakalandı, 9’u tutuklandı.
Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde aranan 145 kişi yakalandı, 9'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geçen hafta şehir genelinde farklı noktalarda şok uygulamalar gerçekleştirdi. Uygulamalarda arama kaydı bulunan 145 şahıs yakalandı. Yakalanan bazı şüphelilerden 3 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tüfek fişeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca fişeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 1,82 gr metamfetamin, 0,56 gr eroin maddesi ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar nöbetçi mahkemeye sevk edildi, 9'u tutuklandı.