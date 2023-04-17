Osmaniye'de çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 79 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda 3 adet av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bilye atar tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 4 adet kurusıkı fişeği , 1 adet motosiklet, 1 adet elektrikli motorsiklet, 2 adet okey takımı, 8 bin 400 TL para, 46.49 gram metamfetamin, 23.16 gram eroin, 12.53 gram bonzai, 0.68 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet klima motoru, 15 kg bakır madde, 50 kg hurda demir ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 7 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece çeşitli suçlardan tutuklandı.