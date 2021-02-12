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Osmaniye'de çevreye rahatsızlık veren Afgan mülteciler gözaltına alındı

Osmaniye’de çevreye rahatsızlık veren Afgan uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Osmaniye'de çevreye rahatsızlık veren Afgan uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde 2 Afgan şahsın çevreye rahatsızlık verdiği bilgisini aldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler şahısları gözaltına aldı. Ekipler tarafından tercüman eşliğinde sorguya alınan şahısların 5 ay önce insan kaçakçılarına 2 bin dolar vererek yasa dışı yollarla Van üzerinden Türkiye'ye girdikleri bilgisine ulaşıldı. Üzerlerinden resmi makamlarca verilen kimlik çıkmayan şahıslara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan parmak izi kontrolünde de kayıt bilgilerine ulaşılamadı.


Kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce Gaziantep Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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