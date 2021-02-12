Osmaniye'de çiçekçiler 14 Şubat'a hazır

İçişleri Bakanlığı'nın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını açıklamasının sonra Osmaniye'deki çiçekçiler hazırlıklarını tamamladı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Sevgililer Günü' ek genelgesine göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerine ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek. Pandemi nedeniyle uzun süredir işleri duraksayan çiçekçi esnafı genelge sonrası ‘Sevgililer Günü' için hazırlıklarını tamamladı. Ekip olarak 14 Şubat'a hazır olduklarını belirten çiçekçi Mutlu Yurtsever, çiftlerin mutluluğu için çalışacaklarını kaydetti.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında da hizmet vereceklerini ifade eden Yurtsever “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Buna bağlı olarak esnaflar sıkıntı yaşıyor. Bu sene Sevgililer Günü pazara gelmesine rağmen Cumhurbaşkanımızın bize tanıdığı öncelikle pazar günü açığız. Bu sektörden ekmek yiyen binlerce insan var. Dükkânda tek kişi görünsek te arkamızda birçok kişi ekmek yiyor. Pazar günü sokağa çıkma yasağına rağmen sizlere en güzel çiçekleri ulaştıracağız. Ekip olarak hazırız. İnsanlar Covid-19 salgını nedeniyle sevdiklerine yaklaşamadılar, ancak bu özel günle bunu taçlandırmak istiyorlar. Tüm hijyen kurallarını göz önünde tutarak bu günü atlatacağımıza inanıyorum. İnsanların birbirinden uzak kaldığı bu dönemde herkes çiçekle kucaklaşsın” diye konuştu.