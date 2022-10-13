Osmaniye'de çiftçilere 19 ton yerli arpa tohumu dağıtıldı

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 61 çiftçiye 19 ton yerli sertifikalı arpa tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile tarıma uygun olmayan alanların üretime kazandırılması amaçlandı. Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle 61 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli 19 ton yerli sertifikalı arpa tohumu dağıtıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Düziçi Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fevzi Soner Çerçi, çiftçilerin her zaman destekleneceğini söyledi.

“Şartlar ne olursa olsun bizim bir karış tarım alanını boş bırakmamamız gerekiyor” diyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, “Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde, ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar, tarıma uygun olmayan marjinal alanların üretime kazandırılması amaçlanmaktaydı. Bu amaçla da ilimizden bakanlığımıza projelerimizi sunduk ve 3 projemiz kabul gördü. Şartlar ne olursa olsun bizim bir karış tarım alanını boş bırakmamamız gerekiyor. Bu amaçla yapılan projeler çerçevesinde ilimiz genelinde yapılan üretimi artırmak için yaklaşık olarak 2 bin 600 dekarlık alanda arpa üretimini teşvik etmek için 67 ton arpa dağıtımımız olacak. Yüzde 75'i bakanlığımız tarafından hibeli yüzde 25'i çiftçimiz katkılı olacak” diye konuştu.

Tarım Bakanlığı'nın milli ve yerli tohumların geliştirilmesi hususunda ciddi çalışmalar sürdürdüğünü ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Bu çalışmalar çiftçilerimize devletimizin desteğinin devam ettiğini göstermektedir. Milli ve yerli tarımın, yerli ürünlerin, tohumların geliştirilmesi hususunda bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Her geçen gün tarımımızın daha ileri gideceği, çiftçilerimizin daha güçleneceği bu çalışmaların yapılmasında büyük gayretleri olan ve çiftçilerimize bu hizmetlerin sunulmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım Bakanımıza ve tarım teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum” dedi.