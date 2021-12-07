İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Söğütlügöl mahallesi Mahmutlar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece karanlığında alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu Düziçi İlçe Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip ile arazöz aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.


Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatılırken yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.