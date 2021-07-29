İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de çıkan orman yangını devam ediyor

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını geniş bir alana yayılarak Kadirli ilçesi Karatepe köyünde devam ediyor.


Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını söndürülemiyor. Geniş bir alana yayılan yangından dolayı Karatepe köyü Sarıdüz mahallesi ve Çakıcılar mahallesi boşaltıldı. Yangın dolayısıyla bir çok ev zarar görürken zeytin ağaçlarının olduğu bahçelerde yandı. Karatepe köyünde zeytin ağaçları bahçesi olan bir kadın yangını su bidonu ile söndürmeye çalıştı. Yangına çevre il ve ilçelerden gelen yangın söndürme ekipleri karadan 2 yangın söndürme uçağı ve 3 yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale ediyor. Yangın devam ediyor.

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